"Беневенто" готов выкупить Гайча у ЦСКА, но при одном условии

Фото твиттер "Беневенто"

В ближайшее время решится вопрос с будущим аргентинского нападающего Адольфо Гайча.

Напомним, что права на 22-летнего футболиста принадлежат московскому ЦСКА, но с января он выступает по аренде за "Беневенто".

По информации Tuttomercatoweb, итальянский клуб готов выкупить форварда при условии сохранения прописки в Серии А.

По итогам 36 туров "Беневенто" занимает 18-е место в таблице чемпионата, отставание от спасительной 17-й строчки - 4 балла.

Если "ведьмы" всё-таки вылетят, то Гайч может оказаться в другой команде из Италии. Среди претендентов - "Лацио", "Рома", "Милан", "Интер" и "Дженоа". Сумма выкупа игрока - 10 миллионов евро.

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