"Беневенто" - "Интер" - 1:2, "Лацио" - "Сассуоло" - 6:1 (обзоры)

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"Беневенто" - "Интер" - 1:2, "Лацио" - "Сассуоло" - 6:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 7-го тура итальянской Серии А, в котороых "Интер" в гостях обыграл "Беневенто", а "Лацио" дома разгромил "Сассуоло".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 7 21
2 Ювентус 7 19
3 Интер Милан 7 19
4 Лацио 7 16
5 Рома 6 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
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