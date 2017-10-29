"Беневенто" - "Лацио" - 1:5 (обзор)

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"Беневенто" - "Лацио" - 1:5 (обзор)Смотрите видеообзор матча 11-го тура итальянской Серии А, в котором римский "Лацио" в гостях разгромил "Беневенто".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 11 31
2 Ювентус 11 28
3 Лацио 11 28
4 Интер Милан 10 26
5 Рома 10 24
6 Сампдория 10 20
7 Фиорентина 11 16
8 Милан 11 16
9 Торино 11 16
10 Аталанта 11 15
11 Кьево 11 15
12 Болонья 11 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 11 9
15 Кротоне 11 9
16 СПАЛ 11 8
17 Сассуоло 11 8
18 Дженоа 11 6
19 Хеллас Верона 10 6
20 Беневенто 11 0
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