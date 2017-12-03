"Беневенто" – "Милан" - 2:2 (обзор)

Теги миланбеневенто

"Беневенто" – "Милан" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 15-го тура чемпионата Италии между "Беневенто" и "Миланом" (2:2).

Видео: "Беневенто" – "Милан".

 

Не пропустите: Позорный дебют Гаттузо: "Беневенто" набрал первые очки в Серии А в игре с "Миланом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов