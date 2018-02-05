"Беневенто" - "Наполи" - 0:2 (обзор)

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"Беневенто" - "Наполи" - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Беневенто" и "Наполи".

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5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
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11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Кальяри 23 24
14 Кьево 23 22
15 Сассуоло 23 22
16 Дженоа 22 21
17 Кротоне 23 20
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