"Беневенто" подписал сына Фабио Каннаваро

Теги сассуолобеневентофабио каннаваро

"Беневенто" подписал сына Фабио Каннаваро

Полузащитник "Сассуоло" Кристиан Каннаваро перешёл в "Беневенто", сообщает Football Italia.

Сумма трансфера не разглашается. Детали контракта 18-летнего футболиста с "ведьмами" также неизвестны.

Стоит отметить, что Кристиан является сыном экс-капитана сборной Италии Фабио Каннаваро.

Не пропустите: "Беневенто" арендует Маурисио. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов