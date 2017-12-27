"Беневенто" подпишет известного бразильского хавбека

"Беневенто" близок к подписанию полузащитника "Антальяспора" Сандро Раньери, сообщает Sky Sport Italia.

По информации ресурса, "ведьмы" договорились с турецким клубом об аренде 28-летнего бразильца, известного по выступлениям за "Тоттенхэм", "Вест Бромвич" и КПР.

Отмечается, что Сандро уже прошёл медобследование в "Беневенто" и в ближайшее время о его переходе будет объявлено официально.

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