"Беневенто" проиграл 16-й матч Серии А из 17

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Беневенто" на своем поле уступил СПАЛу. Стоит отметить, что это поражение стало для хозяев 16-м в 17 стартовых встречах.

"Беневенто" – СПАЛ - 1:2 (0:0)

Голы: Кремонези, 59 (автогол) - 1:0, Флоккари, 64 - 1:1, Флоккари, 73 - 1:2

"Беневенто": Белец, Гимсити, Коста, Летициа, Ди Кьяра, Катальди, Д'Алессандро (Париджини, 52), Чичиретти, Чибса (Пушкаш, 74), Мемушай, Арментерос (Кода, 79).

СПАЛ: Гомис, Викари, Кремонези, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла (Мора, 77), Ладзари, Грасси, Вивиани, Палоски (Антенуччи, 63), Флоккари (Скьявон, 84).

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