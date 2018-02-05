"Беневенто" пытался подписать Насри и Сонга

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"Беневенто" пытался подписать Насри и Сонга

"Беневенто" пытался подписать полузащитников Самира Насри и Алекса Сонга, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "ведьмы" вели переговоры с обоими футболистами, однако те ответили отказом.

Отметим, что сейчас Насри и Сонг являются свободными агентами. Последним клубом француза был "Антальяспор", а камерунца - "Рубин".

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