"Беневенто" разгромил "Верону", "Торино" крупно победил "Кротоне"

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"Беневенто" разгромил "Верону", "Торино" крупно победил "Кротоне"

Завершились три матча 27-го тура чемпионата Италии. "Беневенто" дома с крупным счетом переиграл "Верону", "Торино" на своем поле разгромил "Кротоне", "Кьево" в концовке упустил победу над "Сассуоло", который доигрывал встречу вдевятером.

"Беневенто" – "Верона" - 3:0 (1:0)
Голы: Летициа, 25 - 1:0, Диабате, 66 - 2:0, Диабате, 84 - 3:0

"Беневенто": Бриньоли, Венути, Гимсити, Тошка, Летициа, Бриньола (Вольпичелли, 88), Дель Пинто, Виола, Джуричич (Д'Алессандро, 80), Йеммелло (Гильерме, 72), Диабате.

"Верона": Сильвестри, Феррари, Караччоло, Вукович, Супреан, Ромуло, Кальвано (Феличоли, 27), Бюхель, Валоти (Петкович, 46), Черчи (Фоссати, 67), Верде.

"Кьево" – "Сассуоло" - 1:1 (0:0)
Голы: Джаккерини, 72 - 1:0, Кассата, 90+5 - 1:1

"Кьево": Соррентино, Гамберини (Цесар, 75), Гобби, Каччаторе, Бани, Хетемай (Бирса, 63), Кастро, Радованович, Джаккерини, Стемпиньски (Пеллиссье, 57), Инглезе.

"Сассуоло": Консильи, Ачерби, Делль`Орко, Аджапонг, Гольданига (Пелузо, 78), Маньянелли, Кассата, Берарди (Рагуза, 67), Миссироли, Лирола, Эль-Бабакар (Политано, 62).

Удаления: Аджапонг (27), Маньянелли (84).

"Торино" – "Кротоне" - 4:1 (3:0)
Голы: Белотти, 16 - 1:0, Яго Фальке, 20 - 2:0, Белотти, 36 - 3:0, Белотти, 68 - 4:0, Фараони, 90 - 4:1

"Торино": Сиригу, Бонифаци, Бурдиссо, Моретти (Буонджорно, 82), Ансальди, Ляйич, Ринкон, Яго Фальке, Базелли (Оби, 73), де Сильвестри (Баррека, 59), Белотти.

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Айети, Фараони, Павлович, Роден (Крочата, 80), Барберис, Бенали (Дзанеллато, 16), Чеккерини, Сими, Тротта (Тумминелло, 71).

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