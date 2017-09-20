"Беневенто" - "Рома" - 0:4 (обзор)

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"Беневенто" - "Рома" - 0:4 (обзор)Смотрите видеообзор матча 5-го тура итальянской Серии А, в котором "Рома" на выезде разгромила "Беневенто".


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Также читайте отчет о игре. | soccernews.ru

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18 Хеллас Верона 5 2
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20 Беневенто 5 0
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