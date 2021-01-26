"Беневенто" согласовал контракт с Гайчем. Тренер заинтересован в игроке

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"Беневенто" согласовал контракт с Гайчем. Тренер заинтересован в игроке"Беневенто" в ближайшее время оформит трансфер нападающего ЦСКА Адольфо Гайча на правах аренды. Об этом сообщил спортивный директор итальянцев Паскуале Фоджа.

"Все условия сделки согласованы, информация правдива. Это будет аренда на полгода с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

Летом 2022 года, в случае продления аренды, "Беневенто" сможет выкупить Гайча у ЦСКА, но это не обязательное условие соглашения. Наш главный тренер Филиппо Индзаги крайне заинтересован в услугах Адольфо", – приводит слова Фоджа Metaratings.

Выкупить аргентинца итальянцы смогут за 11 млн евро. По условиям сделки, "Беневенто" будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему форварду.

В текущем сезоне РПЛ Гайч провел за ЦСКА 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

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