"Беневенто" уволил главного тренера

Главный тренер "Беневенто" Марко Барони отправлен в отставку, сообщает Football Italia.

Руководство "ведьм" уволило 54-летнего специалиста в связи с ужасными результатами команды на старте сезона. Его преемником стал Роберто Де Дзерби.

Отметим, что "Беневенто" проиграл все девять матчей в Серии А с разницей голов 2 - 22.

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