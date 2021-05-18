"Беневенто" вылетел из Серии А

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"Беневенто" вылетел из Серии АФото: твиттер "Беневенто"/Автор неизвестен

"Беневенто", тренером которого является Филиппо Индзаги досрочно вылетел из Серии А.

После того, как в нулевую ничью сыграли "Торино" и "Лацио", которым руководит брат Филиппо - Симоне Индзаги, "Беневенто" лишился шансов на сохранение прописки в высшем итальянском дивизионе.

Команда Филиппо Индзаги вернулась в Серию Б спустя всего год после повышения.

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