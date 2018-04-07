"Беневенто" - "Ювентус" - 2:4 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Беневенто" и "Ювентусом".
Читайте также: Хет-трик Дибалы помогает "Ювентусу" одержать тяжелую победу над "Беневенто". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|31
|60
|4
|Интер Милан
|30
|59
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|30
|51
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Сампдория
|31
|48
|9
|Аталанта
|31
|48
|10
|Торино
|30
|42
|11
|Дженоа
|31
|35
|12
|Болонья
|30
|35
|13
|Удинезе
|30
|33
|14
|Кьево
|30
|29
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Сассуоло
|30
|29
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|30
|24
|19
|Хеллас Верона
|30
|22
|20
|Беневенто
|31
|13