"Беневенто" - "Ювентус" - 2:4 (обзор)

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"Беневенто" - "Ювентус" - 2:4 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Беневенто" и "Ювентусом".

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Команда М О
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2 Наполи 30 74
3 Рома 31 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 30 42
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 30 35
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
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