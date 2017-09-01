"Бенфика" арендовала Габриэла Барбозу у "Интера"

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"Бенфика" арендовала Габриэла Барбозу у "Интера"

Бразильский нападающий "Интера" Габриэл Барбоза перешел в "Бенфику", сообщает официальный сайт клуба.

Португальский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

21-летний Барбоза выступал за "Интер" с 2016 года, провел за клуб 10 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Сантос". За сборную Бразилии сыграл 4 матча и забил 2 гола. Чемпион Олимпийских игр. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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