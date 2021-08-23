"Бенфика" арендовала полузащитника "Марселя"
Фото твиттер "Бенфики"
"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Марселя" Неманьи Радоньича.
Португальский клуб взял в аренду 25-летнего футболиста до июня 2022 года. Другие детали сделки не разглашаются.
Радоньич выступает за "Марсель" с 2018 года, сыграл 63 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Герте".
Рыночная стоимость сербского полузащитника оценивается в 6 миллионов евро.
Не пропустите: Умтити отказал португальскому топ-клубу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"
-
Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров
-
"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала" в АПЛ
-
Агент Антона Миранчука подтвердил интерес со стороны двух клубов РПЛ
-
Защитник "Локомотива" хочет покинуть клуб через 2,5 месяца после перехода
Лента новостей
-
Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"
-
Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров
-
"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала" в АПЛ
-
Мамаев - о разводе с женой Аланой: "Ощущение, что я столкнулся с дьяволом"
-
"Вест Хэм" согласовал трансфер защитника "Челси"
-
Агент Антона Миранчука подтвердил интерес со стороны двух клубов РПЛ
-
Гюндоган высказался о своём будущем в сборной Германии
-
Слуцкий назвал причину безвыигрышной серии "Рубина"
-
Только три игрока до своего 20-летия забили в АПЛ больше, чем Гринвуд
-
"Краснодар" выдал второй худший старт в РПЛ в истории клуба
-
Защитник "Локомотива" хочет покинуть клуб через 2,5 месяца после перехода
-
"Бавария" объявила о продлении контракта с Киммихом
-
Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в Серии А и ещё двух чемпионатах
-
"Бавария" побила рекорд "Реала" по голевой серии в топ-5 лигах Европы
-
Агент Сарабии предложил услуги игрока двум клубам
-
"Легенда и балагур": Габулов сравнил лидерские качества Акинфеева и Дзюбы
-
"Бенфика" арендовала полузащитника "Марселя"
-
ПСЖ может подписать ещё одного хавбека до закрытия трансферного окна
-
Моуринью рассказал, в чём Шомуродов превосходит Абрахама
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14