"Бенфика" арендовала полузащитника "Марселя"

Теги бенфикамарсельнеманья радоньичтрансферы

"Бенфика" арендовала полузащитника "Марселя"

Фото твиттер "Бенфики"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Марселя" Неманьи Радоньича.

Португальский клуб взял в аренду 25-летнего футболиста до июня 2022 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Радоньич выступает за "Марсель" с 2018 года, сыграл 63 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Герте".

Рыночная стоимость сербского полузащитника оценивается в 6 миллионов евро.

Не пропустите: Умтити отказал португальскому топ-клубу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов