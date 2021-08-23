"Бенфика" арендовала полузащитника "Марселя"

Фото твиттер "Бенфики"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Марселя" Неманьи Радоньича.

Португальский клуб взял в аренду 25-летнего футболиста до июня 2022 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Радоньич выступает за "Марсель" с 2018 года, сыграл 63 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Герте".

Рыночная стоимость сербского полузащитника оценивается в 6 миллионов евро.

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