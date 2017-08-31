"Бенфика" арендовала у "Барселоны" Дугласа

Бразильский защитник "Барселоны" Дуглас Перейра перешел в "Бенфику", сообщает официальный твиттер клуба.

Португальский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

27-летний Дуглас выступал за "Барселону" с 2014 года и провел за клуб 8 матчей. Сдавался в аренду "Спортингу". Ранее играл за "Гойас" и "Сан-Паулу". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. Двукратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка Судамерикана, победитель клубного чемпионата мира.

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