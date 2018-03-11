"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)

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"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Авешем".

Не пропустите: "Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 25 67
2 Бенфика 26 65
3 Спортинг Лиссабон 25 59
4 Брага 26 58
5 Рио Аве 26 40
6 Боавишта 26 36
7 Дешпортиво Чавес 25 36
8 Маритиму 25 33
9 Витория Гимарайнш 25 30
10 КД Тондела 25 28
11 Белененсиш 25 28
12 Портимоненсе 25 27
13 Дешпортиво Авеш 26 25
14 Витория Сетубал 25 24
15 Фейренсе 26 23
16 Морейренсе ФК 26 22
17 Пасуш де Феррейра 25 21
18 Эшторил 26 21
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