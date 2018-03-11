"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Авешем".
Не пропустите: "Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|25
|67
|2
|Бенфика
|26
|65
|3
|Спортинг Лиссабон
|25
|59
|4
|Брага
|26
|58
|5
|Рио Аве
|26
|40
|6
|Боавишта
|26
|36
|7
|Дешпортиво Чавес
|25
|36
|8
|Маритиму
|25
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|25
|30
|10
|КД Тондела
|25
|28
|11
|Белененсиш
|25
|28
|12
|Портимоненсе
|25
|27
|13
|Дешпортиво Авеш
|26
|25
|14
|Витория Сетубал
|25
|24
|15
|Фейренсе
|26
|23
|16
|Морейренсе ФК
|26
|22
|17
|Пасуш де Феррейра
|25
|21
|18
|Эшторил
|26
|21