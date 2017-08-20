"Бенфика" – "Белененсеш" - 5:0 (обзор)

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"Бенфика" – "Белененсеш" - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Белененсешом".

Не пропустите: "Бенфика" в родных стенах уничтожила "Белененсеш". | http://soccernews.ru

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