"Бенфика" благодаря пенальти на 90-й минуте уходит от поражения в игре со "Спортингом"
В центральном матче 16-го тура Лиги Португезе лиссабонские "Бенфика" и "Спортинг" поделили очки.
"Бенфика" - "Спортинг" - 1:1
Голы: Мартинш, 18 - 0:1, Жонас, 90 - 1:1 (пенальти).
"Бенфика": Варела, Алмейда, Диаш (Карвалью, 81), Жардел, Гримальдо, Пицци (Хименес, 56), Фейса (Силва, 73), Кровинович, Сальвио, Жонас, Черви.
"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау, Мартинш (Руис, 84), Карвалью, Батталья, Акуна (Сесар, 78), Дост, Фернандеш.
Напомним, ранее "Порту" обыграл "Фейренсе". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|15
|39
|2
|Спортинг Лиссабон
|15
|39
|3
|Бенфика
|15
|36
|4
|Брага
|15
|31
|5
|Маритиму
|15
|27
|6
|Рио Аве
|15
|24
|7
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|8
|Боавишта
|15
|20
|9
|Дешпортиво Чавес
|15
|19
|10
|Белененсиш
|15
|17
|11
|Портимоненсе
|15
|16
|12
|КД Тондела
|15
|15
|13
|Фейренсе
|15
|14
|14
|Дешпортиво Авеш
|15
|13
|15
|Пасуш де Феррейра
|15
|13
|16
|Морейренсе ФК
|15
|11
|17
|Эшторил
|15
|11
|18
|Витория Сетубал
|15
|10