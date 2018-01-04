"Бенфика" благодаря пенальти на 90-й минуте уходит от поражения в игре со "Спортингом"

Теги бенфикаспортинг лиссабон

"Бенфика" благодаря пенальти на 90-й минуте уходит от поражения в игре со "Спортингом"В центральном матче 16-го тура Лиги Португезе лиссабонские "Бенфика" и "Спортинг" поделили очки.

"Бенфика" - "Спортинг" - 1:1

Голы: Мартинш, 18 - 0:1, Жонас, 90 - 1:1 (пенальти).

"Бенфика": Варела, Алмейда, Диаш (Карвалью, 81), Жардел, Гримальдо, Пицци (Хименес, 56), Фейса (Силва, 73), Кровинович, Сальвио, Жонас, Черви.

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау, Мартинш (Руис, 84), Карвалью, Батталья, Акуна (Сесар, 78), Дост, Фернандеш.

Напомним, ранее "Порту" обыграл "Фейренсе". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 15 39
2 Спортинг Лиссабон 15 39
3 Бенфика 15 36
4 Брага 15 31
5 Маритиму 15 27
6 Рио Аве 15 24
7 Витория Гимарайнш 15 23
8 Боавишта 15 20
9 Дешпортиво Чавес 15 19
10 Белененсиш 15 17
11 Портимоненсе 15 16
12 КД Тондела 15 15
13 Фейренсе 15 14
14 Дешпортиво Авеш 15 13
15 Пасуш де Феррейра 15 13
16 Морейренсе ФК 15 11
17 Эшторил 15 11
18 Витория Сетубал 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов