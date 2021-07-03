"Бенфика" близка к подписанию трансферной цели "Спартака"

Фото: инстаграм Жоау Мариу/Автор неизвестен

Португальский полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу близок к переходу в лиссабонскую "Бенфику", сообщает A Bola.

По сведениям источника, "Бенфика" уже согласовала с футболистом условия пятилетнего контракта. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что "Интер" обязан заплатить 30 миллионов евро бывшему клубу Мариу "Спортингу", если продаст хавбека конкуренту лиссабонского клуба. В данный момент стороны ведут переговоры об аннулировании данного пункта.

Ранее сообщалось, что купить Мариу хотел московский "Спартак", но футболист отказался от перехода.

В прошлом сезоне 28-летний Мариу на правах аренды выступал за "Спортинг", провел 34 матча, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.

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