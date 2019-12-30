"Бенфика" близка к покупке Вайгля

Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль, скорее всего, продолжит карьеру в "Бенфике".

Как сообщает A Bola, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Стоимость сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Вайгль выступает за "шмелей" с 2015 года. В текущем сезоне на счету футболиста один забитый мяч в 20 играх.

Напомним, что ранее Вайгль отказался переходить в ПСЖ.

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