"Бенфика" близка к покупке Вайгля
Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль, скорее всего, продолжит карьеру в "Бенфике".
Как сообщает A Bola, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Стоимость сделки оценивается в 20 миллионов евро.
Вайгль выступает за "шмелей" с 2015 года. В текущем сезоне на счету футболиста один забитый мяч в 20 играх.
Напомним, что ранее Вайгль отказался переходить в ПСЖ.
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