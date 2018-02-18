"Бенфика" – "Боавишта" - 4:0 (обзор)

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"Бенфика" – "Боавишта" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Боавиштой".

Не пропустите: "Бенфика" громит "Боавишту" и другие результаты 23-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бенфика 23 56
2 Порту 21 55
3 Спортинг Лиссабон 22 53
4 Брага 22 46
5 Рио Аве 22 36
6 Дешпортиво Чавес 22 30
7 Боавишта 23 30
8 Маритиму 23 30
9 Витория Гимарайнш 22 29
10 Портимоненсе 23 27
11 КД Тондела 22 25
12 Белененсиш 23 24
13 Дешпортиво Авеш 23 21
14 Пасуш де Феррейра 22 21
15 Эшторил 22 21
16 Фейренсе 23 20
17 Морейренсе ФК 22 19
18 Витория Сетубал 22 18
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