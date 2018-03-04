"Бенфика", "Брага" и "Фейренсе" громят соперников в 25-м туре чемпионата Португалии

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"Бенфика", "Брага" и "Фейренсе" громят соперников в 25-м туре чемпионата Португалии

В субботу в рамках 25-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. "Бенфика", "Брага" и "Фейренсе" синхронно одержали разгромные победы над "Маритиму", "Эшторилом" и "Боавиштой" соответственно.

"Бенфика" – "Маритиму" - 5:0

Голы: Жонас, 16 - 1:0, Гримальдо, 22 - 2:0, Жонас, 35 - 3:0, Жонас, 42 (пенальти) - 4:0, Живкович, 81 - 5:0.

Удаление: Гамбоа (57) - "Маритиму".


"Эшторил" – "Брага" - 0:6

Голы: Эдуарду, 7 - 0:1, Диаш, 44 - 0:2, Орта, 45 - 0:3, Диаш, 68 - 0:4, Фабиу Мартинш, 77 - 0:5, Орта, 90 - 0:6.


"Фейренсе" – "Боавишта" - 3:0

Голы: Бабанку, 28 - 1:0, Машаду, 55 - 2:0, Кривелларо, 90 - 3:0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 25 67
2 Бенфика 25 62
3 Спортинг Лиссабон 25 59
4 Брага 25 55
5 Рио Аве 24 37
6 Дешпортиво Чавес 24 36
7 Боавишта 25 33
8 Маритиму 25 33
9 Витория Гимарайнш 24 29
10 Портимоненсе 24 27
11 Белененсиш 24 27
12 КД Тондела 24 25
13 Фейренсе 25 23
14 Дешпортиво Авеш 24 22
15 Пасуш де Феррейра 24 21
16 Витория Сетубал 24 21
17 Эшторил 25 21
18 Морейренсе ФК 24 19
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