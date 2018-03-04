"Бенфика", "Брага" и "Фейренсе" громят соперников в 25-м туре чемпионата Португалии

В субботу в рамках 25-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. "Бенфика", "Брага" и "Фейренсе" синхронно одержали разгромные победы над "Маритиму", "Эшторилом" и "Боавиштой" соответственно.

"Бенфика" – "Маритиму" - 5:0

Голы: Жонас, 16 - 1:0, Гримальдо, 22 - 2:0, Жонас, 35 - 3:0, Жонас, 42 (пенальти) - 4:0, Живкович, 81 - 5:0.

Удаление: Гамбоа (57) - "Маритиму".



"Эшторил" – "Брага" - 0:6

Голы: Эдуарду, 7 - 0:1, Диаш, 44 - 0:2, Орта, 45 - 0:3, Диаш, 68 - 0:4, Фабиу Мартинш, 77 - 0:5, Орта, 90 - 0:6.



"Фейренсе" – "Боавишта" - 3:0

Голы: Бабанку, 28 - 1:0, Машаду, 55 - 2:0, Кривелларо, 90 - 3:0.

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