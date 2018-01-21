"Бенфика" – "Чавес" - 3:0 (обзор)

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"Бенфика" – "Чавес" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Чавесом".

Не пропустите: "Бенфика" громит "Чавес" и другие результаты 19-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 18 48
2 Спортинг Лиссабон 19 47
3 Бенфика 19 46
4 Брага 19 40
5 Рио Аве 18 30
6 Маритиму 19 29
7 Дешпортиво Чавес 19 26
8 Боавишта 18 24
9 Витория Гимарайнш 18 23
10 КД Тондела 19 22
11 Белененсиш 19 20
12 Портимоненсе 19 18
13 Фейренсе 18 17
14 Морейренсе ФК 18 15
15 Пасуш де Феррейра 18 15
16 Дешпортиво Авеш 18 14
17 Витория Сетубал 19 14
18 Эшторил 17 12
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