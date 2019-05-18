"Бенфика" - чемпион Португалии

Завершился розыгрыш чемпионата Португалии сезона 2018/19.

В заключительном туре "Бенфика" и "Порту" в параллельных матчах определяли чемпиона страны.

"Орлы" на своём поле разгромили "Санта-Клару" со счётом 4:1, а "драконы" также дома одержали волевую победу над "Спортингом".

За счёт двухочкового преимущества перед последним туром титул достался "Бенфике". Для них это 37-й золотой комплект медалей, что является португальским рекордом.

"Бенфика" - "Санта-Клара" - 4:1

Голы: Сеферович, 16 - 1:0, Фелиш, 23 - 2:0, Рафа Силва, 39 - 3:0, Сеферович, 56 - 4:0, Сезар Мартинс, 59 - 4:1.

"Порту" - "Спортинг" - 2:1

Голы: Луис Феллипе, 61 - 0:1, Данилу Перейра, 78 - 1:1, Эктор Эррера, 87 - 2:1.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2003-2007). | http://soccernews.ru