"Бенфика" - чемпион Португалии
Завершился розыгрыш чемпионата Португалии сезона 2018/19.
В заключительном туре "Бенфика" и "Порту" в параллельных матчах определяли чемпиона страны.
"Орлы" на своём поле разгромили "Санта-Клару" со счётом 4:1, а "драконы" также дома одержали волевую победу над "Спортингом".
За счёт двухочкового преимущества перед последним туром титул достался "Бенфике". Для них это 37-й золотой комплект медалей, что является португальским рекордом.
"Бенфика" - "Санта-Клара" - 4:1
Голы: Сеферович, 16 - 1:0, Фелиш, 23 - 2:0, Рафа Силва, 39 - 3:0, Сеферович, 56 - 4:0, Сезар Мартинс, 59 - 4:1.
"Порту" - "Спортинг" - 2:1
Голы: Луис Феллипе, 61 - 0:1, Данилу Перейра, 78 - 1:1, Эктор Эррера, 87 - 2:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Морейренсе ФК
|33
|52
|6
|Витория Гимарайнш
|33
|49
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Портимоненсе
|34
|39
|12
|Маритиму
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|33
|32
|16
|Дешпортиво Чавес
|33
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20