"Бенфика" деклассировала "Зенит" в юношеской Лиге УЕФА

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"Бенфика" деклассировала "Зенит" в юношеской Лиге УЕФА

В рамках второго тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА "Зенит" на своём поле потерпел сокрушительное поражение от "Бенфики".

Лиссабонская команда выиграла со счётом 7:1, забив по три гола в начале обоих таймов.

Питерцы проиграли второй матч подряд и занимают последнее место в своём квартете.

"Зенит U-19" (Россия) – "Бенфика U-19" (Португалия) - 1:7

Голы: 0:1 – 2 Эмбало, 0:2 – 15 Гоувейя, 0:3 – 20, пенальти Данташ, 0:4 – 48 Камара, 0:5 – 52 Гоувейя, 0:6 – 56 Гонсалу Рамуш, 1:6 – 75, пенальти Симутенков, 1:7 – 81 Жаир Тавареш.

"Зенит U-19": Рыбиков, Смирнов (Вахания, 60), Захаров, Хотулев, Сандрачук, Хубулов (Князев, 72), Каргинов (Воробьев, 71), Ногтев (Симдянкин, 55), Симутенков, Щетинин, Косарев (Бачинский, 55).

"Бенфика U-19": Биаи, Фабиу Баптишта, Педру Кошта, Родригес, Жоау Феррейра, Данташ, Бриту (Энрике Жоку, 65), Камара (Паулу Бернарду, 65), Гонсалу Рамуш (Энрике Араужу, 65), Гоувейя (Жаир Тавареш, 74), Эмбало.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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