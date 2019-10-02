"Бенфика" деклассировала "Зенит" в юношеской Лиге УЕФА
В рамках второго тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА "Зенит" на своём поле потерпел сокрушительное поражение от "Бенфики".
Лиссабонская команда выиграла со счётом 7:1, забив по три гола в начале обоих таймов.
Питерцы проиграли второй матч подряд и занимают последнее место в своём квартете.
"Зенит U-19" (Россия) – "Бенфика U-19" (Португалия) - 1:7
Голы: 0:1 – 2 Эмбало, 0:2 – 15 Гоувейя, 0:3 – 20, пенальти Данташ, 0:4 – 48 Камара, 0:5 – 52 Гоувейя, 0:6 – 56 Гонсалу Рамуш, 1:6 – 75, пенальти Симутенков, 1:7 – 81 Жаир Тавареш.
"Зенит U-19": Рыбиков, Смирнов (Вахания, 60), Захаров, Хотулев, Сандрачук, Хубулов (Князев, 72), Каргинов (Воробьев, 71), Ногтев (Симдянкин, 55), Симутенков, Щетинин, Косарев (Бачинский, 55).
"Бенфика U-19": Биаи, Фабиу Баптишта, Педру Кошта, Родригес, Жоау Феррейра, Данташ, Бриту (Энрике Жоку, 65), Камара (Паулу Бернарду, 65), Гонсалу Рамуш (Энрике Араужу, 65), Гоувейя (Жаир Тавареш, 74), Эмбало.
Не пропустите: "Зенит" выбрал игровую форму на матч с "Бенфикой". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с воспитанником клуба
-
Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022
-
1
СМИ узнали предполагаемые сроки возвращения Малкома на поле
-
1
"Манчестер Юнайтед" определил трёх кандидатов на усиление атаки в январе
-
Стала известна причина отсутствия Шюррле в составе "Спартака" в последних двух матчах
-
1
"Бенфика" деклассировала "Зенит" в юношеской Лиге УЕФА
-
1
КДК РФС оштрафовал Кононова
-
"Зенит" прокомментировал слухи о расистском отношении фанатов к Малкому
-
2
РФС вынес наказание КАМАЗу за закрытых в клетке болельщиков "Спартака"
-
3
Гончаренко назвал Дзагоева больной темой для ЦСКА
-
Слуцкий предложил голландскому арбитру выпить водки
-
"Локомотив" озвучил диагнозы Смолова и Жемалетдинова
-
"Манчестер Сити" предлагал "Баварии" своего форварда
-
Симеоне установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Зенит" выбрал игровую форму на матч с "Бенфикой"
-
25
Защитник "Брюгге" - о матче с "Реалом": "Спасибо VAR за очередное спасение большого клуба"
-
Маркизио решил завершить карьеру
-
Рамос повторил рекорд Пике в Лиге Чемпионов
-
Фердинанд порассуждал о карьере Кейна
-
Гильерме высказался о турнирных перспективах "Локомотива" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4