"Бенфика" добыла уверенную победу в Примейре
Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Пасуш де Феррейру" со счетом 2:0.
Победу лиссабонскому клубу принесли голы Жоау Мариу и Алехандро Гримальдо.
"Бенфика", набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Пасуш де Феррейра" с 17 очками остался на 11-й позиции.
"Бенфика" - "Пасуш де Феррейра" - 2:0 (1:0)
Голы: Мариу, 45+5 - 1:0, Гримальдо, 75 - 2:0
"Бенфика": Элтон, Гримальдо, Морато, Отаменди, Жилберто (Бернарду, 73), Мариу, Вайгль, Рафа Силва, Эвертон (Лацаро, 73), Сеферович, Рамуш (Нуньес, 59)
"Пасуш де Феррейра": Андре Феррейра, Антунеш, Байшинью, Лима, Фернанду Феррейра, Пиреш, Эустакиу, Уйлтон Силва (Баштуш, 73), Элдер Феррейра (Диаби, 55), Перейра, Дельгадо (Лукас Силва, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14