"Бенфика" добыла уверенную победу в Примейре

Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Пасуш де Феррейру" со счетом 2:0.

Победу лиссабонскому клубу принесли голы Жоау Мариу и Алехандро Гримальдо.

"Бенфика", набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Пасуш де Феррейра" с 17 очками остался на 11-й позиции.

"Бенфика" - "Пасуш де Феррейра" - 2:0 (1:0)

Голы: Мариу, 45+5 - 1:0, Гримальдо, 75 - 2:0

"Бенфика": Элтон, Гримальдо, Морато, Отаменди, Жилберто (Бернарду, 73), Мариу, Вайгль, Рафа Силва, Эвертон (Лацаро, 73), Сеферович, Рамуш (Нуньес, 59)

"Пасуш де Феррейра": Андре Феррейра, Антунеш, Байшинью, Лима, Фернанду Феррейра, Пиреш, Эустакиу, Уйлтон Силва (Баштуш, 73), Элдер Феррейра (Диаби, 55), Перейра, Дельгадо (Лукас Силва, 55).

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