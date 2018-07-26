"Бенфика" добыла волевую победу над дортмундской "Боруссией"
"Бенфика" обыграла дортмундскую "Боруссию" (2:2, по пенальти - 4:3) в матче Международного кубка чемпионов.
Немцы по ходу матча вели со счетом 2:0, однако португальцы игру выровняли и добыли победу в серии пенальти.
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бенфика" - 2:2 (2:0), по пенальти - 3:4
Голы: Филипп, 20 - 1:0. Филипп, 22 - 2:0. Андре Алмейда, 51 - 2:1. Семеду, 69 - 2:2.
Серия пенальти: Вольф - 1:0. Лема - 1:1. Серхио Гомес - 1:1 (вратарь). Жонас - 1:2. Бурнич - 2:2. Франсишку Феррейра - 2:3. Санчо - 3:3. Самарис - 3:3 (вратарь). Исак - 3:3 (вратарь). Сальвио - 3:4.
"Боруссия Д": Хитц, Емер Топрак (Пипер, 62), Шмельцер (Загаду, 46), Толян (Хакими, 61), Диалло (Дикманн, 61), Нури Шахин (Роде, 62), Гетце (Санчо, 62), Дахуд (Серхио Гомес, 62), Пулишич (Вольф, 46), Брун Ларсен (Бурнич, 62), Филипп (Исак, 62).
"Бенфика": Свилар, Жардел (Лема, 83), Андре Алмейда (Эбуэхи, 83), Гримальдо (Конти, 66), Рубен Диаш (Рибейру, 66), Фейса (Самарис, 66), Фернандеш (Семеду, 66), Пиззи (Жонас, 66), Живкович (Сальвио, 46), Рафа Силва (Феррейра, 46), Кастильо (Серви, 46).
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22