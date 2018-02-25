"Бенфика" добыла волевую победу над "Пасуш де Феррейрой" и другие результаты 24-го тура чемпионата Португалии

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"Бенфика" добыла волевую победу над "Пасуш де Феррейрой" и другие результаты 24-го тура чемпионата Португалии

В рамках 24-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим гостевую волевую победу "Бенфики" над "Пасуш де Феррейрой".

"Риу Аве" – "Авеш" - 0:0

Удаление: Маркао Тейшейра (83) - "Риу Аве".


"Белененсеш" – "Фейренсе" - 1:0

Гол: Сассо, 54 - 1:0.


"Маритиму" – "Витория Гимараэш" - 3:2

Голы: Валенте, 13 - 1:0, Уртадо, 15 - 1:1, Пабло, 22 - 2:1, Таджо, 26 - 3:1, Уртадо, 70 (пенальти) - 3:2.


"Пасуш де Феррейра" – "Бенфика" - 1:3

Голы: Луис Феллипе, 9 - 1:0, Жонас, 72 - 1:1, Жонас, 88 - 1:2, Рафа Силва - 1:3.

Удаление: Жиан Мартинс (90) - "Пасуш де Феррейра".

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Команда М О
1 Порту 24 64
2 Бенфика 24 59
3 Спортинг Лиссабон 23 56
4 Брага 23 49
5 Рио Аве 24 37
6 Дешпортиво Чавес 24 36
7 Маритиму 24 33
8 Боавишта 24 33
9 Витория Гимарайнш 24 29
10 Портимоненсе 24 27
11 Белененсиш 24 27
12 КД Тондела 23 25
13 Дешпортиво Авеш 24 22
14 Пасуш де Феррейра 24 21
15 Витория Сетубал 24 21
16 Эшторил 24 21
17 Фейренсе 24 20
18 Морейренсе ФК 23 19
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