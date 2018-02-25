"Бенфика" добыла волевую победу над "Пасуш де Феррейрой" и другие результаты 24-го тура чемпионата Португалии
В рамках 24-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим гостевую волевую победу "Бенфики" над "Пасуш де Феррейрой".
"Риу Аве" – "Авеш" - 0:0
Удаление: Маркао Тейшейра (83) - "Риу Аве".
"Белененсеш" – "Фейренсе" - 1:0
Гол: Сассо, 54 - 1:0.
"Маритиму" – "Витория Гимараэш" - 3:2
Голы: Валенте, 13 - 1:0, Уртадо, 15 - 1:1, Пабло, 22 - 2:1, Таджо, 26 - 3:1, Уртадо, 70 (пенальти) - 3:2.
"Пасуш де Феррейра" – "Бенфика" - 1:3
Голы: Луис Феллипе, 9 - 1:0, Жонас, 72 - 1:1, Жонас, 88 - 1:2, Рафа Силва - 1:3.
Удаление: Жиан Мартинс (90) - "Пасуш де Феррейра".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
|64
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Спортинг Лиссабон
|23
|56
|4
|Брага
|23
|49
|5
|Рио Аве
|24
|37
|6
|Дешпортиво Чавес
|24
|36
|7
|Маритиму
|24
|33
|8
|Боавишта
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|29
|10
|Портимоненсе
|24
|27
|11
|Белененсиш
|24
|27
|12
|КД Тондела
|23
|25
|13
|Дешпортиво Авеш
|24
|22
|14
|Пасуш де Феррейра
|24
|21
|15
|Витория Сетубал
|24
|21
|16
|Эшторил
|24
|21
|17
|Фейренсе
|24
|20
|18
|Морейренсе ФК
|23
|19