"Бенфика" добыла выездную победу над "Боавиштой"
В рамках 13-го тура португальской Примейры "Бенфика" оказалась сильнее "Боавишты".
"Орлы" лидируют в чемпионате, опережая "Порту" на 5 очков, однако "драконы" имеют игру в запасе.
"Боавишта" - "Бенфика" 1:4
Голы: Карлос Винисиус, 34 - 0:1, Стоилькович, 44 - 1:1, Серви, 52 - 1:2, Карлос Винисиус, 62 - 1:3, Аппелт, 90 - 1:4
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|13
|36
|2
|Порту
|12
|31
|3
|ФК Фамаликао
|12
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|12
|20
|5
|Брага
|12
|18
|6
|Боавишта
|13
|18
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Жил Висенте
|12
|16
|9
|Рио Аве
|12
|15
|10
|КД Тондела
|12
|15
|11
|Морейренсе ФК
|12
|14
|12
|Белененсиш
|12
|14
|13
|Санта-Клара
|12
|13
|14
|Витория Сетубал
|12
|13
|15
|Портимоненсе
|12
|11
|16
|Маритиму
|12
|11
|17
|Пасуш де Феррейра
|12
|8
|18
|Дешпортиво Авеш
|12
|3