"Бенфика" добыла выездную победу над "Боавиштой"

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"Бенфика" добыла выездную победу над "Боавиштой"

В рамках 13-го тура португальской Примейры "Бенфика" оказалась сильнее "Боавишты".

"Орлы" лидируют в чемпионате, опережая "Порту" на 5 очков, однако "драконы" имеют игру в запасе.

"Боавишта" - "Бенфика" 1:4

Голы: Карлос Винисиус, 34 - 0:1, Стоилькович, 44 - 1:1, Серви, 52 - 1:2, Карлос Винисиус, 62 - 1:3, Аппелт, 90 - 1:4

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