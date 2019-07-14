"Бенфика" договорилась о переходе вратаря "Ювентуса"

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"Бенфика" договорилась о переходе вратаря "Ювентуса"

Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин перейдет в "Бенфику", сообщает A Bola.

По сведениям издания, португальский клуб арендует голкипера на год с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Перин согласился на трансфер, так как после возвращения Джанлуиджи Буффона, он стал лишь третьим вратарем "Ювентуса".

26-летний Перин перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Дженоа" за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за туринский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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