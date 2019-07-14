"Бенфика" договорилась о переходе вратаря "Ювентуса"
Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин перейдет в "Бенфику", сообщает A Bola.
По сведениям издания, португальский клуб арендует голкипера на год с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Перин согласился на трансфер, так как после возвращения Джанлуиджи Буффона, он стал лишь третьим вратарем "Ювентуса".
26-летний Перин перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Дженоа" за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за туринский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Ювентус" попробует заполучить Икарди. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дженнифер Лопес исполнила эротичный танец для футболистки сборной США
-
"Бенфика" договорилась о переходе вратаря "Ювентуса"
-
"Краснодар" проиграл "Ахмату" в стартовом матче РПЛ
-
2
Гризманн рассказал, как он будет мириться с Месси и Суаресом
-
Наставник "Сочи" ответил на фразу "Спартака" о футбольном боге
-
Ерохин - лучший игрок матча "Зенит" – "Тамбов"
-
ЦСКА не договорился по трансферу бразильского хавбека
-
1
"Ливерпуль" отдаст в аренду Х. Кейна
-
Месси поделился трогательным семейным фото
-
Бартомеу рассказал, где "Барселона" взяла средства на трансфер Гризманна
-
Сенегал стал первым полуфиналистом Кубка Африки
-
Президент "Барселоны" высказался о скандале вокруг трансфера Гризманна
-
ПСЖ согласовал трансфер игрока дортмундской "Боруссии"
-
Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Тамбовом"
-
3
"Реал" не вел переговоров с "Ливерпулем" по трансферу Мане
-
2
"Млада Болеслав" выиграла в чемпионате Чехии благодаря голу Комличенко
-
2
Моуринью: "Если пригласить Португалию на Кубок Америки, то Роналду выиграет турнир раньше Месси"
-
"Барселона" представила Гризманна
-
"Эспаньол" объявил о рекордном трансфере в истории клуба
-
Экс-гендиректор "Спартака" обвинил Федуна в своем уходе из клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17