"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Бенфики" над "Авешем".

"Риу Аве" – "Фейренсе" - 2:1

Голы: Машаду, 8 - 0:1, Гедеш, 57 - 1:1, Пеле, 86 (пенальти) - 2:1.



"Бенфика" – "Авеш" - 2:0

Голы: Жонас, 71 - 1:0, Диаш, 75 - 2:0.



"Боавишта" – "Эшторил" - 1:0

Гол: Давид Симау, 85 (пенальти) - 1:0.

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