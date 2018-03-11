"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии

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"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Бенфики" над "Авешем".

"Риу Аве" – "Фейренсе" - 2:1

Голы: Машаду, 8 - 0:1, Гедеш, 57 - 1:1, Пеле, 86 (пенальти) - 2:1.


"Бенфика" – "Авеш" - 2:0

Голы: Жонас, 71 - 1:0, Диаш, 75 - 2:0.


"Боавишта" – "Эшторил" - 1:0

Гол: Давид Симау, 85 (пенальти) - 1:0. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 25 67
2 Бенфика 26 65
3 Спортинг Лиссабон 25 59
4 Брага 26 58
5 Рио Аве 26 40
6 Боавишта 26 36
7 Дешпортиво Чавес 25 36
8 Маритиму 25 33
9 Витория Гимарайнш 25 30
10 КД Тондела 25 28
11 Белененсиш 25 28
12 Портимоненсе 25 27
13 Дешпортиво Авеш 26 25
14 Витория Сетубал 25 24
15 Фейренсе 26 23
16 Морейренсе ФК 26 22
17 Пасуш де Феррейра 25 21
18 Эшторил 26 21
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