"Бенфика" дожала "Виторию Сетубал" и другие результаты 29-го тура чемпионата Португалии

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"Бенфика" дожала "Виторию Сетубал" и другие результаты 29-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим гостевую волевую победу "Бенфики" над "Виторией Сетубал".

"Эшторил" – "Маритиму" - 1:1

Голы: Эванжелиста, 31 (пенальти) - 1:0, Таджо, 52 - 1:1.


"Тондела" – "Портимоненсе" - 2:2

Голы: Эвертон, 20 - 0:1, Бруну Монтейру, 24 - 1:1, Бойд, 38 - 2:1, Веллингтон, 54 - 2:2.


"Фейренсе" – "Брага" - 2:2

Голы: Диаш, 30 - 0:1, Машаду, 61 - 1:1, Диего Соуза, 82 - 1:2, Брисеньо, 90 - 2:2.


"Витория Сетубал" – "Бенфика" - 1:2

Голы: Жоау Кошта, 3 - 1:0, Хименес, 28 - 1:1, Хименес, 90 (пенальти) - 1:2.

"Бенфика": Бруну Варела, Жардел, Гримальдо (Сальвио, 78), Андре Алмейда, Диаш, Пицци, Фейса, Рафа Силва (Сеферович, 66), Живкович, Серви, Хименес (Самарис, 90).

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