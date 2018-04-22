"Бенфика" едва не потеряла очки в матче с "Эшторилом" и другие результаты 31-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Португалии состялись три матча. Выделим тяжёлую гостевую победу "Бенфики" над "Эшторилом".

"Пасуш де Феррейра" – "Белененсеш" - 1:1

Голы: Луис Феллипе, 13 - 1:0, Мауридес, 46 - 1:1.

Удаление: Микаэл (90) - "Пасуш де Феррейра".



"Фейренсе" – "Витория Гимараэш" - 2:1

Голы: Рафинья, 11 - 0:1, Силва, 12 - 1:1, Брисеньо, 85 - 2:1.



"Эшторил" – "Бенфика" - 1:2

Голы: Рафа Силва, 10 - 0:1, Аллиш, 63 - 1:1, Сальвио, 90 - 1:2.

"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Пицци (Сеферович, 80), Фейса, Живкович, Рафа Силва, Серви (Сальвио, 72), Хименес (Самарис, 90).

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