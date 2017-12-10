"Бенфика" – "Эшторил" - 3:1, "Боавишта" – "Спортинг" - 1:3 (обзоры)

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"Бенфика" – "Эшторил" - 3:1, "Боавишта" – "Спортинг" - 1:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 14-го тура чемпионата Португалии.

"Бенфика" – "Эшторил" - 3:1 

"Боавишта" – "Спортинг" - 1:3

Не пропустите: "Бенфика" и "Спортинг" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спортинг Лиссабон 14 36
2 Порту 13 33
3 Бенфика 14 33
4 Брага 13 28
5 Маритиму 13 24
6 Рио Аве 14 23
7 Витория Гимарайнш 13 20
8 Боавишта 14 17
9 Портимоненсе 13 16
10 Белененсиш 13 16
11 КД Тондела 14 15
12 Дешпортиво Чавес 13 15
13 Дешпортиво Авеш 14 13
14 Пасуш де Феррейра 13 12
15 Фейренсе 13 11
16 Витория Сетубал 13 10
17 Морейренсе ФК 14 8
18 Эшторил 14 8
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