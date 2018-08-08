"Бенфика" – "Фенербахче" - 1:0 (обзор)

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"Бенфика" – "Фенербахче" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Бенфикой" и "Фенербахче" - 1:0.

Видео: "Бенфика" – "Фенербахче" - 1:0.

Не пропустите: "Бенфика" обыграла "Фенербахче" в первом матче квалификации Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru

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