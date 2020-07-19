"Бенфика" готова купить экс-игрока ПСЖ Кавани

"Бенфика" интересуется экс-форвардом ПСЖ Эдисоном Кавани, утверждает Record.

По данным источника, 33-летний футболист является свободным агентом. Недавно игрок покинул парижский клуб в связи с истечением срока контракта.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется "Атлетико", "Интер", "Рома" и "Интер Майами".

Напомним, что Кавани выступал за ПСЖ с 2013 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, впрочем, это не убедило руководство парижан продлить с ним истекающее соглашение.

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