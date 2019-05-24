"Бенфика" готовит предложение по игроку "Реала"
"Бенфика" хочет купить нападающего мадридского "Реала" Рауля де Томаса, сообщает Marca.
По сведениям издания, португальский клуб готов предложить за 24-летнего воспитанника "бланкос" 12 миллионов евро.
"Сливочных" такая сумма не устраивает - они хотят выручить от продажи форварда 35 миллионов.
В текущем сезоне де Томас выступал на правах аренды за "Райо Вальекано", сыграл 34 матча, забил 14 голов и сделал 1 ассист.
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