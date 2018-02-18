"Бенфика" громит "Боавишту" и другие результаты 23-го тура чемпионата Португалии

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"Бенфика" громит "Боавишту" и другие результаты 23-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 23-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим домашнюю крупную победу "Бенфики" над "Боавиштой".

"Авеш" – "Маритиму" - 0:0


"Бенфика" – "Боавишта" - 4:0

Голы: Диаш, 18 - 1:0, Жардел, 44 - 2:0, Нуну Энрике, 78 (автогол) - 3:0, Хименес, 90 - 4:0.

"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Живкович, Фейса, Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 70), Пицци (Жоау Карвалью, 84), Серви, Жонас (Хименес, 78). 


"Эшторил" – "Белененсеш" - 0:2

Голы: Мауридес, 17 - 0:1, Мауридес, 60 - 0:2.

Удаление: Бруно Гомес (52) - "Эшторил".

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2 Порту 21 55
3 Спортинг Лиссабон 22 53
4 Брага 22 46
5 Рио Аве 22 36
6 Дешпортиво Чавес 22 30
7 Боавишта 23 30
8 Маритиму 23 30
9 Витория Гимарайнш 22 29
10 Портимоненсе 23 27
11 КД Тондела 22 25
12 Белененсиш 23 24
13 Дешпортиво Авеш 23 21
14 Пасуш де Феррейра 22 21
15 Эшторил 22 21
16 Фейренсе 23 20
17 Морейренсе ФК 22 19
18 Витория Сетубал 22 18
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