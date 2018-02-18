"Бенфика" громит "Боавишту" и другие результаты 23-го тура чемпионата Португалии
В субботу в рамках 23-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим домашнюю крупную победу "Бенфики" над "Боавиштой".
"Авеш" – "Маритиму" - 0:0
"Бенфика" – "Боавишта" - 4:0
Голы: Диаш, 18 - 1:0, Жардел, 44 - 2:0, Нуну Энрике, 78 (автогол) - 3:0, Хименес, 90 - 4:0.
"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Живкович, Фейса, Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 70), Пицци (Жоау Карвалью, 84), Серви, Жонас (Хименес, 78).
"Эшторил" – "Белененсеш" - 0:2
Голы: Мауридес, 17 - 0:1, Мауридес, 60 - 0:2.
Удаление: Бруно Гомес (52) - "Эшторил".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|23
|56
|2
|Порту
|21
|55
|3
|Спортинг Лиссабон
|22
|53
|4
|Брага
|22
|46
|5
|Рио Аве
|22
|36
|6
|Дешпортиво Чавес
|22
|30
|7
|Боавишта
|23
|30
|8
|Маритиму
|23
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|22
|29
|10
|Портимоненсе
|23
|27
|11
|КД Тондела
|22
|25
|12
|Белененсиш
|23
|24
|13
|Дешпортиво Авеш
|23
|21
|14
|Пасуш де Феррейра
|22
|21
|15
|Эшторил
|22
|21
|16
|Фейренсе
|23
|20
|17
|Морейренсе ФК
|22
|19
|18
|Витория Сетубал
|22
|18