"Бенфика" громит "Чавес" и другие результаты 19-го тура чемпионата Португалии

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"Бенфика" громит "Чавес" и другие результаты 19-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим домашнюю крупную победу "Бенфики" над "Чавесом".

"Маритиму" – "Белененсеш" - 0:0

Удаление: Нуну Томаш (81) - "Белененсеш".


"Бенфика" – "Чавес" - 3:0

Голы: Жонас, 13 - 1:0, Жонас, 19 - 2:0, Пицци, 47 - 3:0.

"Бенфика": Бруну Варела, Жардел, Гримальдо, Дуглас Перейра, Диаш, Кровинович, Фейса, Сальвио (Жоау Карвалью, 72), Пицци, Серви (Хименес, 83), Жонас (Сеферович, 87).


"Портимоненсе" – "Брага" - 1:2

Голы: Диаш, 8 - 0:1, Эдуарду, 10 - 0:2, Фабрисио, 56 (пенальти) - 1:2.

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3 Бенфика 19 46
4 Брага 19 40
5 Рио Аве 18 30
6 Маритиму 19 29
7 Дешпортиво Чавес 19 26
8 Боавишта 18 24
9 Витория Гимарайнш 18 23
10 КД Тондела 19 22
11 Белененсиш 19 20
12 Портимоненсе 19 18
13 Фейренсе 18 17
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