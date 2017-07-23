"Бенфика" - "Халл" - 0:1, "Монако" - "Спортинг Л" - 1:2 (обзоры)

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"Бенфика" - "Халл" - 0:1, "Монако" - "Спортинг Л" - 1:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских топ-клубов.

"Бенфика" - "Халл" - 0:1 

"Монако" - "Спортинг Л" - 1:2

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2 Брайтон & Хоув Альбион 46 93
3 Рединг 46 85
4 Шеффилд Уэнсдэй 46 81
5 Хаддерсфилд Таун 46 81
6 Фулхэм 46 80
7 Лидс Юнайтед 46 75
8 Норвич Сити 46 70
9 Дерби Каунти 46 67
10 Брентфорд 46 64
11 Престон Норт Энд 46 62
12 Кардифф Сити 46 62
13 Астон Вилла 46 62
14 Барнсли 46 58
15 Вулверхэмптон Уондерерс 46 58
16 Ипсвич Таун 46 55
17 Бристол Сити 46 54
18 Куинз Парк Рейнджерс 46 53
19 Бирмингем Сити 46 53
20 Бертон Альбион 46 52
21 Ноттингем Форест 46 51
22 Блэкберн Роверс 46 51
23 Уиган Атлетик 46 42
24 Ротерхэм Юнайтед 46 23
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