"Бенфика" хочет досрочно вернуть "Барселоне" Дугласа

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"Бенфика" хочет досрочно вернуть "Барселоне" Дугласа

"Бенфика" намерена избавиться от защитника Дугласа Перейры, права на которого принадлежат "Барселоне", сообщает O Jogo.

По сведениям издания, лиссабонский клуб хочет в январе расторгнуть арендное соглашение и вернуть 27-летнего бразильца "сине-гранатовым".

Стоит отметить, что Дуглас в этом сезоне сыграл только три матча во всех турнирах.

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