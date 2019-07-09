"Бенфика" хочет купить полузащитника молодежной сборной России

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"Бенфика" хочет купить полузащитника молодежной сборной России

"Бенфика" проявляет интерес к полузащитнику "Рязани" Михаилу Сентюрину, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, португальский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное время и первое время планирует использовать его для второй команды.

Стоит отметить, что в декабре хавбек был на просмотре в сербской "Црвене Звезде", но затем вернулся в Россию.

В прошлом сезоне 17-летний Сентюрин провел 12 матчей во Втором дивизионе и забил один гол.

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