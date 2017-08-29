"Бенфика" хочет купить российского вратаря Митрюшкина



"Бенфика" проявляет интерес к российскому вратарю "Сьона" Антону Митрюшкину, сообщает Blick.

По сведениям издания, португальский клуб сделал предложение о покупке голкипера, но президент швейцарцев Кристиан Константин не намерен с ним расставаться.

21-летний Митрюшкин выступает за "Сьон" с 2016 года, провел за клуб 46 матчей и пропустил 66 голов.

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