"Бенфика" хочет переманить форварда "Шахтёра"
"Бенфика" нацелилась на нападающего "Шахтёра" Факундо Феррейру, сообщает Record.
По сведениям издания, "орлы" намерены подписать 27-летнего аргентинца ближайшим летом, когда истечёт его контракт с "горняками".
Отмечается, что португальский клуб готов платить Феррейре 2,5 миллиона евро в год, а также выдать ему подъёмные в размере 5 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|30
|76
|2
|Бенфика
|30
|74
|3
|Спортинг Лиссабон
|30
|71
|4
|Брага
|30
|68
|5
|Рио Аве
|30
|44
|6
|Маритиму
|30
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|30
|38
|8
|Боавишта
|30
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|30
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|35
|11
|Белененсиш
|30
|33
|12
|КД Тондела
|30
|32
|13
|Витория Сетубал
|30
|29
|14
|Морейренсе ФК
|30
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|30
|28
|16
|Дешпортиво Авеш
|30
|28
|17
|Эшторил
|30
|26
|18
|Фейренсе
|30
|24