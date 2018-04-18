"Бенфика" хочет переманить форварда "Шахтёра"

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"Бенфика" хочет переманить форварда "Шахтёра"

"Бенфика" нацелилась на нападающего "Шахтёра" Факундо Феррейру, сообщает Record.

По сведениям издания, "орлы" намерены подписать 27-летнего аргентинца ближайшим летом, когда истечёт его контракт с "горняками".

Отмечается, что португальский клуб готов платить Феррейре 2,5 миллиона евро в год, а также выдать ему подъёмные в размере 5 миллионов.

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