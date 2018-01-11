"Бенфика" хочет продлить контракт с Талиской

"Бенфика" хочет продлить контракт с атакующим полузащитником Андерсоном Талиской, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, руководство "орлов" обеспокоено тем, что соглашение 23-летнего бразильца с клубом истекает летом 2019 года, в связи с чем снижается его трансферная стоимость.

"Бенфика" намерена заключить с футболистом договор до 2021 года и после повыгоднее его продать.

Стоит отметить, что с лета 2016 года Талиска на правах аренды выступает за "Бешикташ", сыграл 57 матчей и забил 24 гола.

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