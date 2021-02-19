"Бенфика" и "Арсенал" не выявили победителя в матче Лиги Европы

Теги арсенал лондонбенфика

"Бенфика" и "Арсенал" не выявили победителя в матче Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" и "Арсенал" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Пицци, но через пару минут равновесие восстановил Букайо Сака.

"Бенфика" Португалия – "Арсенал" Англия - 1:1 (0:0)
Голы: Пицци, 55 (с пенальти) - 1:0, Сака, 57 - 1:1

"Бенфика": Элтон Лейте, Вертонген, Отаменди, Лукас, Гримальдо, Пицци (Эвертон, 64), Таарабт, Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Нуньес (Сеферович, 64), Вальдшмидт (Рафа Силва, 46).

"Арсенал": Лено, Габриэл, Бельерин, Давид Луиз, Соареш (Тирни, 64), Джака, Себальос, Сака, Эдегор, Смит-Роу, Обамеянг.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" одержали уверенные победы в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля

Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов