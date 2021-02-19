"Бенфика" и "Арсенал" не выявили победителя в матче Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" и "Арсенал" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Пицци, но через пару минут равновесие восстановил Букайо Сака.

"Бенфика" Португалия – "Арсенал" Англия - 1:1 (0:0)

Голы: Пицци, 55 (с пенальти) - 1:0, Сака, 57 - 1:1

"Бенфика": Элтон Лейте, Вертонген, Отаменди, Лукас, Гримальдо, Пицци (Эвертон, 64), Таарабт, Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Нуньес (Сеферович, 64), Вальдшмидт (Рафа Силва, 46).

"Арсенал": Лено, Габриэл, Бельерин, Давид Луиз, Соареш (Тирни, 64), Джака, Себальос, Сака, Эдегор, Смит-Роу, Обамеянг.

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