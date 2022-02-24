"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ

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"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧФото: твиттер "Аякса"

В рамках первой игры 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бенфика" расписала ничью с "Аяксом".

В составе "Аякса" забили Тадич и Аллер. За "Бенфику" отметился Яремчук, а Аллер забил автогол.

"Бенфика" Португалия - "Аякс" Нидерланды 2:2

Голы: Тадич, 18 - 0:1, Аллер (аг), 25 - 1:1, Аллер, 29 - 1:2, Яремчук, 72 - 2:2

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Диогу Гонсалвеш, 90), Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Рафа Силва, Таарабт (Паулу Бернарду, 85), Вайгль, Нуньес (Лазаро, 90), Гонсалу Рамуш, Эвертон (Яремчук, 62).

"Аякс": Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд (Тальяфико, 73), Ренсх, Альварес, Гравенберх (Классен, 74), Тадич, Бергейс, Аллер, Антони.

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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов

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